Tomás Ribeiro foi baixa inesperada na visita do Famalicão a Guimarães (2-1), na tarde de domingo, na 33.ª jornada da Liga. Segundo apurou o Maisfutebol, o defesa ex-Vitória, de 26 anos, sofreu um acidente de viação na sexta-feira, sendo transportado para um hospital.

Uma vez que permaneceu em repouso e observação – por precaução, para despiste de eventual traumatismo – o central foi carta fora do baralho de Tozé Marreco.

Do aparatoso acidente não resultou qualquer lesão, pelo que Tomás Ribeiro vai reintegrar os treinos do Farense, tendo em vista a receção ao Santa Clara, no sábado.

O defesa central leva um golo e dez jogos pelo Farense, depois de época e meia ao serviço do Vitória de Guimarães.

O Farense é 17.º classificado, com 27 pontos – igualado com o AVS (16.º) e a dois pontos do E. Amadora (15.º) – e recebe o Santa Clara (6.º) na tarde de sábado (18h), na 34.ª e última jornada.