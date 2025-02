Tozé Marreco confia que o Farense vai conseguir «uma grande resposta» à derrota com o Nacional. Na antevisão à 22.ª jornada e à receção ao FC Porto, o treinador dos algarvios sabe o que esperar.

«O favorito está do outro lado, isso é inegável, pelo poderio, pela qualidade que tem. Agora, o jogo está muito longe de estar resolvido. O jogo pode ser decidido de várias formas, não pode ser decidido é por falta de agressividade nossa, por falta de crença, por falta de organização.»

«Houve uma alteração significativa no FC Porto desde a saída de Vítor Bruno. Sabemos o que procuram, uma equipa que tem uma primeira fase de construção muito bem definida, altera o 3-4-3 com o 3-5-2.»

«Tenho a certeza de que vamos dar uma grande resposta até ao final do campeonato», explicou, este sábado, em conferência de imprensa.

No rescaldo à última jornada, Tozé Marreco colocou o seu lugar à disposição, mas recebeu um voto de confiança.

«Não temos margem para mais más fases, para jogos sem pontuar. O meu exame de consciência exige que não minta. Sei bem a situação que encontrámos e sei como demos a volta.

O Farense é 17.º e penúltimo da Liga, com 15 pontos, e na tarde deste domingo (18h) recebe o FC Porto (3.º). O encontro conta com arbitragem de Tiago Martins e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.