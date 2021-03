Jorge Costa, treinador do Farense, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave após a derrota da sua equipa frente aos locais, em Vila do Conde (2-0):



«Foi um jogo com poucas oportunidades de golo, onde falhámos essencialmente naquilo em que sabíamos que o Rio Ave era forte, as transições ofensivas. Acabámos por sofrer dois golos em duas transições rapidíssimas do Rio Ave, não fomos concentrados naquilo que deveríamos ter sido. O resultado parece-me um pouco excessivo por aquilo que foi a produção das equipas. Faltou muita coisa, mas da parte do Rio Ave também não existiram muitas oportunidades de golo. São duas equipas que não estavam tranquilas na equipa e compreendo um pouco .

Sobre o momento do Farense: Vimos de uma série difícil, que até estávamos a passar com alguns sucesso, mas hoje perdemos. Não éramos a melhor equipa, como agora não somos a pior. Continuamos na luta, continuamos vivos.»

A ausência de Ryan Gauld por castigo: «Fomos danificados em termos ofensivos mas também cometemos erros defensivamente. Não fugindo à sua questão, é evidente que o Ryan nos dá coisas que outros não dão. Tenho de ter muito carinho, muito respeito e muita admiração por ele. Mas recuso-me a justificar um resultado pela ausência de um jogador. Muito mal estaria o Farense se dependesse de um jogador para ter um resultado positivo.



A situação de Rafael Defendi: «A época do Rafael Defendi acabou. Há dois dias, ele sofreu uma lesão gravíssima e deve ser sujeito a uma intervenção cirúrgica amanhã, na cidade do Porto. Ele sofreu uma fratura na zona do pé, está confirmado, e pela minha experiência diria que é esperada uma ausência de dois a dois meses e meio.»