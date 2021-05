Jorge Costa, treinador do Farense, em declarações na conferência de imprensa após a derrota com o Santa Clara, que confirmou a descida de divisão dos algarvios.

«O jogo de hoje é o espelho da época do Farense desde a altura que eu cheguei. Um jogo onde entrámos bem, procurámos jogar bem e visar baliza do adversário. Tivemos uma oportunidade muito boa de fazer golo através do Fabrício que não aproveitámos.

Na primeira vez que o adversário vai lá faz o golo. Um jogo que me parece também a imagem que foi a nossa época, porque houve ali talvez falta de coragem, uma má interpretação do árbitro em não mostrar o segundo amarelo a um jogador do Santa Clara e depois tivemos erros individuais.

Depois foi o 2-0 em cima do intervalo, voltámos a entrar bem na segunda parte, mas pagámos caro, até com a descida [de divisão] o facto de não sermos uma equipa madura, de não sabermos controlar momentos do jogo. Hoje, matematicamente, confirmou-se a nossa descida, num campeonato que poderia ter sido bem diferente, onde a nossa falta de maturidade e de experiência de Liga notou-se.

Consumou-se infelizmente uma descida de divisão e é duro. É duro e é um dia triste. Felicitar o Santa Clara pelo jogo, pela qualificação e pelo campeonato.»