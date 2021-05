Jorge Costa prometeu este domingo um Farense «ambicioso e motivado» a jogar no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, em jogo da 32.ª jornada da Liga.

Os algarvios não perdem há quatro jogos, mas seguem em zona de despromoção. Ainda assim, o técnico garantiu que a equipa vai continuar «a jogar nos olhos nos olhos em todos os jogos, praticando um bom futebol, como equipa organizada».

«[No Dragão] irá apresentar-se o melhor Farense possível, dentro do que são todas as condicionantes. Irá apresentar-se um Farense forte, ambicioso, motivado, com muita vontade de discutir o jogo e o resultado», afirmou, citado pela Lusa.

«É mais fácil do que motivar uma equipa em que se percebe que não há ponta por onde se lhe pegue. Aí sim, era preocupante e quase impossível motivar. Quando vimos que fazemos coisas bem feitas, que não passamos vergonhas em lado nenhum, os jogadores estão conscientes do que têm vindo a fazer», continuou, defendendo que tem faltado alguma eficácia e uma «pontinha de sorte» ao emblema de Faro.

Jorge Costa falou ainda do reencontro com Sérgio Conceição, homólogo portista, com quem partilhou balneário precisamente no clube azul e branco.

«Temos uma relação muito próxima. Seguramente que o Sérgio amanhã [segunda-feira] irá fazer o seu melhor, eu irei fazer o meu melhor, e, no final, continuaremos amigos, independentemente daquilo que possa acontecer. O sentimento é de muita vontade de vir do Dragão com os três pontos.»

O FC Porto entrega o título ao Sporting caso não ganhe, mas o treinador de 49 não acredita que isso tenha influência na partida: «As contas do FC Porto, o Sérgio terá de as fazer, são contas que não são do meu rosário. As contas que eu faço, faço-as com os três pontos do Dragão, porque se há coisas que consigo controlar é a capacidade de gerir a minha equipa.»

O Farense defronta o FC Porto esta segunda-feira, a partir das 20h15.