O treinador do Farense, Jorge Costa, reconheceu esta segunda-feira que o tempo é «curto», mas defendeu que a equipa algarvia tem de continuar a acreditar na permanência na Liga.

«Acima de tudo, temos de fazer com que os jogadores acreditem que este é o caminho. Claro que é muito mais fácil acreditar e crescer sobre vitórias do que sobre derrotas, mas neste momento também não há outra forma de fazer as coisas», começou por dizer, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

«O tempo é curto, vamos iniciar agora uma série de sete jogos no espaço de menos de um mês e temos de unir os jogadores mais ainda do que já estamos e acreditar que este é caminho que nos vai levar ao sucesso», acrescentou o técnico do penúltimo classificado do campeonato português.

Jorge Costa admite que o discurso que tem apresentado tem sido «quase repetido», mas frisa: «Acho que temos vindo a fazer coisas muito positivas. Temos jogado com todas as equipas olhos nos olhos e temos sido superiores em alguns jogos.»

O Farense está a dois pontos de um lugar que dá acesso ao play-off de permanência na Liga, mas o técnico diz que quer assegurar essa mesma permanência de forma direta.

«Faltam 21 pontos. Recusamo-nos a lutar só pelo lugar do ‘play-off’. No final, se tiver de ser, assim será. Mas enquanto matematicamente for possível - e, honestamente, vendo aquilo que temos vindo a fazer -, não diria que vamos ganhar os 21 pontos, porque seria um cenário perfeito, mas difícil, mas vamos lutar até à exaustão pelos 21 pontos», garantiu.

O Farense joga esta terça-feira no terreno do Paços de Ferreira, a partir das 20h00, em jogo da 28.ª jornada da Liga.