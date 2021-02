Depois de não ter conseguido introduzir muitas ideias no jogo de estreia pelo Farense, diante do Santa Clara na quinta-feira, Jorge Costa disse esperar já ver em campo algumas novas dinâmicas no duelo desta segunda-feira com o Moreirense no Estádio de São Luís, em Faro.

«Espero bem que sim, tendo consciência de que não o operámos em campo, uma vez que a exigência física não permitiu. Espero um jogo de intensidade e o aspeto físico é importante. Taticamente, também trabalhámos em vídeo, imagem e desenho, que, espero, possam trazer resultados visíveis», disse o novo treinador dos algarvios.

Recorde-se que o Farense ocupa o último lugar da Liga com 13 pontos, precisando urgente de somar pontos para sair da cauda da tabela. Jorge Costa reconheceu isso, mas vincou que nem tudo está mal na equipa e até deixou uma palavra de apreço a Sérgio Vieira, treinador o antecedeu. «Apanhei uma equipa bem trabalhada, com um modelo de jogo bem definido que facilita o trabalho. Vejo uma equipa que pode fazer mais, mas também tem faltado um pouco de sorte», notou, referindo-se depois aos aspetos que têm de ser aperfeiçoados, deixando também um lamento.

«É um facto que quando não sofres estás mais perto de vencer. Não vamos pelo guarda-redes ou defesa, vamos pelo comportamento geral da equipa e temos de melhorar nesse aspeto. É verdade também que o Farense tem tido dificuldade em repetir o ‘onze’ devido às lesões e isso não ajuda. O grande objetivo, além dos pontos, é a estabilidade da equipa e ganhar segurança defensiva», frisou.

Sobre o Moreirense, Jorge Costa referiu-se a uma equipa à imagem do Farense e outras que mudaram recentemente de treinador, mas que está numa fase ascendente. Ainda assim, nada que lhe retire a confiança. «Vem com níveis de confiança elevados. Com todo o respeito pelo Moreirense e por todas as equipas, estou descansado porque tenho matéria humana suficiente para lutar e conquistar os três pontos», concluiu.