José Mota garante que o Farense está preparado para contrariar o favoritismo do Benfica, no jogo desta segunda-feira, a contar para a 30.ª jornada da Liga.

Na antevisão ao encontro, o técnico dos algarvios destaca a forma como os encarnados vão encarar o encontro, depois da eliminação frente ao Marselha, a contar para os quartos de final da Liga Europa.

«São jogos com características completamente diferentes. Sabemos a forma como o Benfica vai atuar e sabemos que estas equipas ‘grandes’ não gostam e não perdem dois jogos seguidos. Percebemos também que, em termos psicológicos, o adversário quer dar uma outra imagem e ter um resultado diferente do que teve para a Liga Europa», explica.

Sem poder contar com os castigados Bruno Duarte (melhor marcador da equipa no campeonato, com 11 golos) e Matheus Oliveira, José Mota garante que quem for titular vem com a mesma vontade dos que não jogam.

«Todos os que vão ser chamados vão corresponder com toda a vontade e determinação, e tentar fazer um bom jogo no sentido coletivo. A nossa equipa vale exatamente pelo seu coletivo e forma de estar. Vai estar um ambiente espetacular. O que eu e os meus jogadores pretendemos é fazer um bom jogo, demonstrar aquilo que nós somos e valemos, e tentarmos conseguir um bom resultado», conclui o técnico.

A receção do Farense ao Benfica, no Estádio de São Luís, está marcada para esta segunda-feira, às 20h15 e vai ter arbitragem de Gustavo Correia.