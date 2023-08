O Farense foi alvo de um processo sumário que pode vir a resultar numa multa por ter «apenas» um bar» numa das bancadas do Estádio São Luís. O processo resulta de uma queixa da PSP que diz que, devido à presença de muitas pessoas junto ao único bar existente, ficou em causa a segurança, uma vez que as saídas de emergência previstas ficaram obstruídas.

A queixa foi feita ainda no jogo da primeira jornada, na receção do Farense ao Casa Pia que acabou com uma vitória dos visitantes por 3-0.

«Foi-nos reportado pela comandante da PSP, Joana Bicho, que existia na zona da bancada central nascente apenas um bar. No jogo de hoje não foi suficiente, pois estava muito calor tendo-se formado duas filas grandes que foram coordenadas pela PSP. Resultado disto foi um aglomerado de adeptos numa zona que tem de estar liberta em caso de emergência, como evacuação de pessoas», lê-se no relatório que resultou no processo sumário ao clube algarvio.

O mesmo relatório diz que «o Farense ficou de resolver esta questão nos próximos jogos» e refere ainda que, além de haver apenas um bar, havia também apenas uma pessoa a servir, o que levou à concentração de muitas pessoas, situação que se prolongou durante todo o intervalo e início da segunda parte do encontro.

«O bar apenas tinha a trabalhar uma pessoa, pelo que devido às condições de elevado calor, a procura por bebidas frescas intensificou-se e não houve capacidade de resposta efetiva por parte da exploração do serviço em referência. No decorrer de tal, houve a necessidade de se criarem pontos de venda de água, situação que o clube organizou sem prestar qualquer informação à Força de Segurança no local», refere ainda o processo.