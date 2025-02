Marco Matias, jogador do Farense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Algarve, em jogo da 22.ª jornada da Liga:

Farense bateu-se bem, condicionou o FC Porto, que sensações leva deste jogo?

«Uma sensação triste, como é óbvio, porque, quando jogamos contra estas grandes equipas não podemos cometer erros. Estivemos muto bem na primeira parte, fizemos uma primeira parte muito, muito boa, depois, na segunda parte, mais uma vez entrámos mal. Temos de estar mais ligados e não podemos sofrer aquele tipo de lances que deu origem à falta e depois ao golo. Temos de dar a volta, temos de star mais concentrados, perceber o timing de jogo. Só todos juntos podemos dar a volta à situação».

Está-se a referir às bolas paradas?

Acho que nem é tantos as bolas paradas, golos de livres e cantos acontecem. Agora aquela jogada que depois dá o lance da falta é que não pode acontecer, ainda apara mais depois de termos sido alertados por sofrermos muitos golos no início da segunda parte, mas uma vez aconteceu e não pode. Estamos cá para assumir os erros.

Farense não vence há oito jogos, é possível dar a volta a esta situação?

«É possível ganhando, somando pontos, é isso que vamos dar tudo para tentar com seguir os pontos necessários para ficarmos na I Liga. Eu continuo a acreditar claramente neste grupo que temos aqui. Vamos lutar até ao fim. Eu acredito e eles acreditam que vamos ficar na I Liga».

Como reage à morte de Pinto da Costa, figura do FC Porto e do futebol português?

«É um momento triste, claro, é o presidente dos presidentes. É o presidente com mais títulos, acho que o FC Porto é o que é hoje graças a ele. Todas as equipas devem estar um pouco tristes por isso. Demos as nossas condolências, a vida continua, é mesmo assim».