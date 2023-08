O treinador do Farense, José Mota, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota (2-1) com o FC Porto na segunda jornada da Liga:

«[Resultado justo?] No momento do segundo golo esperava um resultado diferente. Não está em causa a justiça do resultado, o FC Porto foi mais pressionante, mas nem sempre estes momentos acontecem. A interpretação que temos do jogo é que o trabalho durante a semana surtiu efeito em muitos momentos e, assim, o treinador acaba por estar contente pelo desempenho. Sabíamos que não íamos dominar o jogo, há poucas ou nenhumas equipas que o fazem cá, todas percebem que têm de ter muitos momentos defensivos, têm de ser compactas a defender e desinibidas a atacar.

Nos primeiros 20 minutos, demos demasiado jogo ao FC Porto, que dominou, com muitos cantos, e passámos, não um grande sufoco, mas podíamos ser mais tranquilos e organizados com bola. A partir daí, começámos a ser mais pressionantes, organizados, a pressionar o Diogo [Costa] e isso contribuiu para estarmos com um bom período, onde aconteceu o golo. É um grande golo do Rui Costa e sentimos que estávamos bem. A equipa acreditou. Se eles não acreditarem, tiverem receio… São uma equipa que tem potencial e vem da II Liga, muitos destes jogadores jogaram hoje pela primeira vez no Dragão. É o amadurecimento normal de jogadores que se vão impor no futebol português. Demos essa imagem, os jogadores foram mais equipa, terminámos os 45 minutos com um empate que se justificava. O FC Porto dominou, mas não teve as grandes chances de golo e isso é um bom sinal para mim. Defensivamente a equipa esteve bem.

Na segunda parte, pensámos que o FC Porto ia tentar muito forte, conseguimos conter esse ímpeto, fomos melhores com bola, saímos organizados, tivemos várias chances, várias vezes em dois para um, houve alguma ingenuidade, porque podíamos ter matado o jogo. O FC Porto já estava um pouco desesperado e sentia que com mais critério, tranquilidade e experiência podíamos ter feito o golo. Isso não aconteceu, estávamos com alguma estabilidade defensiva, mas aconteceu aquele lance. Já não esperava, porque a equipa estava compacta e organizada. Sofremos e foi uma dor enorme para uns rapazes que trabalharam muito.

[Farense ficou em superioridade numérica no contra-ataque várias vezes e não conseguiu definir da melhor maneira. Porquê?] É determinante, sabemos que temos de ser uma equipa que acredita no processo, saiba defender bem e sair em transição. Sabemos as armas que temos para este campeonato, mas o importante é que a equipa demonstre isto. O 3-0 – que nos ensinou muito - com o Casa Pia, parece um resultado avassalador, mas não. Foi um resultado demasiado severo para o que fizemos, mas o adversário teve finalização e experiência. Hoje, também melhorámos em muitos aspetos, não deixámos que o FC Porto tivesse muita transição, nós tentámos fazer isso, mas nem sempre com critério.

Jogar em transição exige muito dos atletas: velocidade, bom controlo de bola e perceber o tempo de entrada do colega. Tudo isto são fatores determinantes em pequenos segundos. Isto tem de ser trabalhado para que as coisas surjam na perfeição. Conseguimos isso várias vezes: ter superioridade sobre o adversário, ganhámos segundas bolas e saímos para a transição. Com mais critério, paciência e qualidade que estes jogadores vão adquirir, podíamos ter tido outro resultado.»