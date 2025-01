O Farense confirmou esta sexta-feira a contratação de Tomás Ribeiro que, nas duas últimas temporadas, representou o Vitória.

«Há um novo “Leão de Faro” para o eixo defensivo! O central português Tomás Ribeiro já veste as cores do Sporting Clube Farense. O atleta esquerdino de 25 anos chega diretamente do Vitória SC», anunciou o clube algarvio nas redes sociais.

Tomás Ribeiro, formado no Belenenses, chega do Vitória, já depois de também ter representado os suíços do Grasshoppers.

Na presente temporada, o defesa de 25 anos cumpriu apenas seis jogos com a camisola d Vitória, incluindo um na Liga Conferência.

Em sentido contrário, o Farense também anuncia o empréstimo de Dário Miranda ao Lusitânia até ao final da corrente temporada.