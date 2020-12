O Farense ocupa atualmente a 17.ª posição da tabela classificativa, com oito pontos, mas para Sérgio Vieira, os algarvios mereciam ter pelo menos mais seis pontos.

«Sabemos que as nossas exibições não espelham em nada a posição em que estamos. Podíamos ter perfeitamente mais seis, sete ou oito pontos, se somarmos os pontos que perdemos por pequenos erros ou erros que não controlamos», disse o técnico, citado pela Lusa, na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Para já, o treinador de 37 anos não se mostra muito preocupado com a situação da classificação, mas reconhece que isso mexe com os adeptos.

«Os resultados têm de ser positivos para subirmos na tabela. O nosso foco é só no fim do campeonato olharmos para onde estamos, mas sabemos que os nossos adeptos olham para a tabela e isso mexe sempre com as pessoas que amam o clube e com o seu estado emocional.»

«Aquilo que os farenses podem esperar deste jogo é que vamos interpretá-lo como o jogo mais importante das nossas vidas. Importante pelos três pontos, por ser em nossa casa e por podermos deixar os adeptos felizes e alegres numa época festiva com características diferentes», acrescentou, sobre o Paços, que tem um treinador [Pepa] «que montou um bom plantel e dinamiza muito bem os seus processos».

O Farense recebe o Paços de Ferreira este domingo, a partir das 17h30, no Estádio de São Luís.