Sérgio Vieira, treinador do Farense, prometeu uma equipa «determinada e ambiciosa» no encontro desta segunda-feira no terreno do vizinho Portimonense, um dérbi algarvio entre os dois últimos classificados da Liga.

«Um dérbi é sempre um jogo com características emocionais diferentes. Temos de respeitar a história dos confrontos entre dois conjuntos com uma rivalidade saudável e de respeitar os nossos adversários, levando uma ambição muito grande de entrar no campo para ir buscar a vitória», disse Sérgio Vieira sobre o reencontro entre os dois emblemas algarvios, que já não acontecia desde a época 1988/1989, então com dois nulos no marcador.

Falando na antevisão da partida da 12.ª jornada, o técnico disse que os jogadores «estão com essa determinação e ambição» e que «trabalharam todos os dias» para um jogo que «não foge à regra», apesar de, como dérbi, «trazer algo de diferente, sem dúvida, em termos emocionais».

O treinador do Farense assegurou que os jogadores «vão respeitar mais» o adversário, porque sabem que o encontro «pesa na história» junto dos adeptos, fator que acrescentará «mais ambição, mais entrega, mais raça e mais qualidade».

«O que nos dizem os onze jogos que já realizámos é que os nossos jogadores tiveram uma atitude fantástica e uma entrega muito grande em qualquer campo. Sempre com atitude, concentração, vontade de ganhar, união e tentar jogar», ressalvou Sérgio Vieira, sobre o comportamento dos seus atletas.

Para 2021, o técnico deixou uma mensagem aos adeptos. «Podem esperar um Farense que vai crescer a cada dia que passa, que vai estruturar-se e vai melhorar, percorrendo o seu caminho até atingir os objetivos planeados, não só desportivos, como estruturais e financeiros», afirmou.

Sérgio Vieira pediu, acima de tudo, tranquilidade. «Peço para ficarem tranquilos. Podem ficar tristes quando as coisas não correm bem, mas continuem a apoiar-nos de uma forma confiante e determinada, porque sabemos o que fazemos», concluiu.