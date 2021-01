Sérgio Vieira, treinador do Farense, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Gil Vicente por 3-1:

«Muitas vezes, não é possível as duas coisas [jogar bem e vencer]. Mas vencer é aquilo que satisfaz toda a gente. Nem sempre quando se joga bem se ganha e já tivemos esse exemplo esta temporada. Hoje definimos isso como objetivo, os jogadores entraram tentando jogar bem, ter posse, explorar os espaços vazios e criar situações de finalização. Conseguimos chegar a uma vantagem confortável de 2-0, mas algumas contrariedades começaram a aparecer, mexendo com os jogadores. O último lugar na tabela mexe de forma indireta, não direta, porque internamente o nosso foco é o que conta no final do campeonato. Mas há sempre uma forma indireta de pressionar os adeptos, a gestão do clube, as nossas decisões. Felizmente, com esta vitória saltámos aqui quatro posições e queremos dar continuidade a isso para aumentarmos os índices de confiança e não deixamos que esses fatores perturbadores mexam com os jogadores.»

[Farense sem derrotas no Estádio de São Luís]

«O segredo não é apenas os jogos em casa. Sabemos que há uma energia extra e é um fator especial jogar na nossa casa, onde sentimos a energia dos adeptos e existe toda uma história riquíssima, deixada por jogadores que contribuíram para momentos marcantes, o que alimenta a nossa motivação e capacidade de superação. Quando jogámos no Estádio Algarve sentimos esse vazio emocional, mas já passou. Temos de agarrar-nos à nossa determinação, resiliência e princípios de jogo para levar o clube ao nível que ele merece, que é um nível muito alto no futebol português.»

[Foi falta no lance do golo do Gil Vicente?]

«Naquele momento, pareceu-nos falta. Ainda não vi o lance, mas já nos habituámos a isso. Não há microcâmaras quando é contra nós. Mas não nos podemos agarrar a sso, há aspetos que não caem a nosso favor. Num primeiro momento, somos seres humanos e contestamos, mas também entendemos os seres humanos do outro lado, a arbitragem e o VAR. Aquilo que pedimos é que haja critério, rigor e imparcialidade.»

«A expulsão do Licá? É outro lance que ainda não tive possibilidade de rever, mas pela informação que tenho acaba por ser bem aplicado. Posso estar a ser injusto com o Licá, mas não tenho a certeza. É mais uma adversidade, é importante que os adeptos entendam isso. O Licá fez o seu primeiro jogo em Portimão, superou-se, estava a ganhar condição e este jogo era importante para dar continuidade em termos competitivos. E quebrou-se essa lógica da gestão física do atleta, que vai estar agora um fim de semana parado.»