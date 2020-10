Sérgio Vieira espera mais dos jogadores do Farense para tentar amealhar os primeiros três pontos da temporada na visita ao Belenenses.

«Temos de ser mais maduros, mais calculistas, mais frios em determinadas jogadas, durante o jogo, para não permitirmos que o adversário leve os pontos que tanto desejamos», disse o técnico dos algarvios em conferência de imprensa.

A derrota caseira na última jornada, com o Rio Ave (0-1), levou a uma reunião entre Sérgio Vieira e a direção do Farense para discutir o futuro e uma eventual saída do cargo, que não se confirmou.

«O que resultou foi mantermos o caminho de tudo o que estávamos a fazer, e muito bem, tirando a questão dos pontos que fomos acumulando. Isso é que vai ter de mudar: vamos ter de, rapidamente, conquistar pontos para subir na tabela, porque temos a consciência de que temos feito muita coisa boa», assumiu.

O técnico dos algarvios salientou o facto da equipa «nunca ter sido massacrada ou dominada» nos encontros que disputou. «Temos o sentimento de que jamais fomos inferiores a qualquer adversário e de que, por pequenos detalhes, acabámos por perder pontos. Temos de perceber que estamos a disputar uma competição em que não podemos errar», frisou.

Frente ao Belenenses, Sérgio Vieira reconhece que «mais do que jogar bem, é preciso conquistar pontos» e descartou muitas mexidas no onze habitual. «Vamos fazer um ou outro ajuste no sentido de sermos mais inteligentes na forma como disputamos os momentos do jogo. Simplesmente isso. Temos consciência de que temos feito coisas boas e não podemos estar aqui a alterar radicalmente, considerando que tudo o que aconteceu para trás está errado. Temos, simplesmente, de identificar o que não está bem e ajustar», vincou.

O Farense visita o Belenenses este sábado, pelas 15h30, sem César Martins e Djalma, ambos lesionados.