Tozé Marreco, treinador do Farense, deixou o lugar à disposição da administração do Farense. No rescaldo à derrota com o Nacional (0-2), o treinador falou à flash da Sport tv.

«Faltou equilíbrio emocional e maturidade, o que nos custou vários jogos, como contra o Santa Clara. Falta-nos equilíbrio emocional, uma tecla na qual eu bato muito. Precisamos de caráter e de finalizar. Essa necessidade de fazer o golo tirou-nos o discernimento.»

«O treinador fica associado a mexer mal na equipa e eu sou o segundo pior treinador da Liga neste momento. Há muito por mudar e há que haver responsabilidade. Eu vivo para isto. Está fácil, o mercado está aberto. Já passei a mensagem ao grupo. Está muito fácil fazer contratos, o mercado está muito aberto.»

«A pressão aumenta, quero jogadores com personalidade e sem medos. A questão da ansiedade vai-se refletir nestes momentos. Há que assumir a responsabilidade neste clube, há poucos como o Farense.»

«Eu sou responsável por tudo, disse ao presidente que eu assumo os erros dos jogadores. O ato do Baldé é a minha responsabilidade. Não fui eu que escolhi o plantel, nem fui eu que comecei a época, mas assumo sempre a responsabilidade. O meu lugar está sempre à disposição, caso sejam necessárias alterações. É a minha forma de estar. A minha consciência tem de estar tranquila.»

«Se o presidente entender, faço as minhas malas», rematou.

O Farense é 17.º e penúltimo classificado da Liga.