Tozé Marreco espera um Farense organizado e intenso diante do Benfica, na 10.ª jornada da Liga, a disputar no Estádio do Algarve. Em conferência de imprensa, nesta sexta-feira, o treinador dos algarvios garantiu que o confronto com as águias não exigiu uma preparação distinta.

«[O jogo] Preparou-se da mesma forma, com bastante organização, a saber como temos de defender e de atacar, onde podemos fazer mal [ao Benfica]. Temos as coisas absolutamente bem definidas no que temos de explorar e o que temos de contrariar, sabendo dos pontos fortes e da dinâmica ofensiva deste Benfica.»

«Estamos numa posição absolutamente delicada [18.º e último lugar da Liga]. Invertemos um ciclo de derrotas, com muito mérito, com o empate nas Aves [frente ao AVS] e depois com a vitória em casa com o Estoril. Mostrámos que estamos absolutamente vivos», referiu Tozé Marreco.

Em relação ao Estádio Algarve, recinto que o emblema algarvio utiliza para receber os «três grandes», Tozé Marreco reconheceu que preferia jogar no Estádio de São Luís, ainda que compreenda a opção da SAD e do presidente João Rodrigues, pela vertente financeira.

«O São Luís vai ser a nossa força. Não tenho dúvida disso, de que os jogos em casa vão ser absolutamente decisivos. Se me perguntar se desportivamente preferia jogar no São Luís? Isso é inegável. Eu não minto. Percebo a opção? Claramente que sim», argumentou.

O Farense jogará com o Benfica na tarde deste sábado (18h), num encontro com arbitragem de Cláudio Pereira e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.