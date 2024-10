Tozé Marreco está convencido que o Farense está mais forte» e acredita que vai crescer ainda mais, na conferência de antevisão da receção ao Estoril, jogo da 8.ª jornada da Liga que está marcado para as 15h30 de domingo.

«Estamos mais fortes e vamos ser ainda mais. A minha confiança nos nossos jogadores é enorme», destacou o treinador que substituiu José Mota, nas breves declarações divulgadas pelo emblema de Faro sobre o jogo da oitava jornada.

O técnico estreou-se na ronda anterior com um empate sem golos no reduto do AVS, com os algarvios a somarem o primeiro ponto no campeonato após seis derrotas consecutivas.

À procura da primeira vitória na Liga, Tozé Marreco apelou ainda à presença dos adeptos no Estádio de São Luís este domingo. «Mais do que nunca, é altura de dar as mãos e estarmos lado a lado. Precisamos da força do nosso estádio, da nossa gente ao nosso lado. Acreditem nestes rapazes. Especialmente os jovens que vamos ter em campo, precisam dessa confiança», sublinhou ainda.

O Farense está no último lugar da classificação da Liga, com apenas um ponto, enquanto o Estoril está no 13.º posto, com seis pontos.