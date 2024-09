Poucas horas depois de ter assumido o comando técnico do Farense, Tozé Marreco orientou o primeiro treino à frente da formação algarvia.

O treinador de 37 anos destacou a confiança dos jogadores e admitiu que apenas com «muito trabalho, luta e sacrifício» é que o clube vai atingir os objetivos. Recorde-se que Tozé Marreco sucedeu a José Mota no cargo, conforme anunciou o Farense.

«Fiquei ainda mais contente com estes treinos. Se já tinha uma confiança muito grande nos jogadores, a dedicação e entrega que eu vi nestes treinos deixam-me absolutamente confiante de que os objetivos vão ser conquistados. Vai ser uma época de muito trabalho, de muita luta e de muito sacrifício», começou por referir.

«A confiança da estrutura e do presidente, a crença nos jogadores e na sua qualidade, que nos vão com toda certeza ajudar muito, e a dimensão que o clube tem. Vamos ter o empurrão de que precisamos aqui no São Luís com toda a certeza e nos jogos fora da massa adepta, que vai ser uma ajuda extra», acrescentou.

Atualmente, o Farense ocupa o último lugar da Liga, sem qualquer ponto somado e com seis derrotas nestas primeiras seis jornadas. Segue-se a visita ao terreno do AVS, marcada para esta segunda-feira, às 20h15.