Depois da derrota do Farense com o FC Porto (0-1), Tozé Marreco falou à flash da Sport tv.

«Fomos bastante organizados, na primeira parte não permitimos oportunidades ao FC Porto. Na segunda parte, entrámos noutro desporto – algo que não consigo controlar – quando mete empurrões. As imagens televisivas mostram o que aconteceu. Fomos atrás do resultado, tivemos duas oportunidades, mas não marcámos. Este é o resumo do jogo.»

«Sei que vai toda a gente para casa, está tudo bem. Mas, para nós, não está tudo bem. Eu assumo sempre as minhas responsabilidades, mas há situações que não controlo. Eu “comi” tudo o que havia de pior, noutras divisões. O que se passou no lance de golo do FC Porto…Tem de haver critério. Peço desculpa, mas não tenho nada a apontar aos rapazes. Devemos seguir, porque ainda vamos dar muito que fazer.»

«Estamos a fazer poucos golos, um problema desde o princípio da época. Os reforços vão ajudar-nos muito.»

[Morte de Pinto da Costa] «Apresento as minhas condolências à família, é uma figura histórica. Desejo que a família tenha a força necessária.»