O Farense apresentou-se esta terça-feira aos seus sócios com um plantel de 24 elementos, incluindo nove reforços, com o objetivo de melhorar o décimo lugar da época transata na Liga. Numa sessão realizada no rooftop de uma unidade hoteleira da cidade algarvia, à beira da piscina, na presença de dezenas de adeptos, foram chamados, um a um, todos os elementos do plantel, incluindo Belloumi que, segundo revelou o presidente, está a ser alvo do «interesse» do Marselha.

O clube algarvio conta com nove caras novas para esta temporada: o guarda-redes Kaique (ex-Palmeiras, Brasil), os defesas Raúl Silva (ex-Universitatea Craiova, Roménia), Marco Moreno (ex-Atlético de Madrid, Espanha) e Lucas Áfrico (ex-FK Qabala, Azerbaijão), os médios Ângelo Neto (ex-Casa Pia) e Filipe Soares (ex-Famalicão), e os avançados Álex Bermejo (ex-Burgos, Espanha), Darío Poveda (ex-Cartagena, Espanha) e Tomané (ex-APOEL, Chipre).

Kauan, Rivaldo Morais e Geovanny, que na época passada alinhavam na equipa de sub-23 dos algarvios, convenceram o técnico José Mota nas primeiras semanas de trabalho e integram oficialmente o plantel para a nova temporada.

O nome do guarda-redes Kaique foi anunciado, mas o jogador não esteve presente, encontrando-se a recuperar de uma operação ao antebraço esquerdo, após lesão sofrida no jogo frente ao Benfica esta pré-temporada.

O presidente do Farense, João Rodrigues, e o treinador José Mota assumiram ambos que a intenção passa por melhorar o décimo lugar da época passada, o melhor registo dos algarvios no escalão principal desde 1995/96.

«Não queremos criar falsas pretensões. Vamos com os pés muito bem assentes no chão e sem criar expectativas que, depois, causem desapontamento nas pessoas. O nosso objetivo é que o Farense faça igual ou melhor do que no ano passado e o grande objetivo é a manutenção», frisou o dirigente.

João Rodrigues referiu que este plantel «é ainda mais forte do que o plantel do ano passado e, possivelmente, dos mais fortes que o Farense teve nos últimos vinte anos, ou mais».

Questionado sobre o interesse do Marselha no extremo argelino Belloumi, o presidente do Farense reconheceu «que houve propostas sérias» do clube francês, mas as duas partes não chegaram a entendimento, embora continue a existir «interesse».

«Queremos manter os nossos jogadores todos e, dentro do possível, consolidar esta equipa ainda mais, com uma ou outra entrada. Mas nem o Farense, nem outro clube em Portugal, pode garantir que um jogador nunca será transferido», ressalvou.

O Farense soma três triunfos, um empate e duas derrotas na pré-época, voltando a jogar esta quarta-feira, frente aos sauditas do Al Ittihad, no encontro de apresentação aos sócios, às 20:00, no Estádio de São Luís, em Faro.

Na jornada inaugural da Liga, o Farense recebe o Moreirense, em jogo marcado para dia 11 de agosto (18h00).

Plantel provisório do Farense para 2024/25

Guarda-redes: Ricardo Velho, Miguel Carvalho, Kaique e Kauan.

Defesas: Pastor, Rivaldo Morais, Artur Jorge, Lucas Áfrico, Marco Moreno, Raúl Silva, Talocha e Talys.

Médios: Cláudio Falcão, Velásquez, Rafael Barbosa, Geovanny, Ângelo Neto e Filipe Soares.

Avançados: Belloumi, Elves Baldé, Marco Matias, Álex Bermejo, Darío Poveda e Tomané.

Treinador: José Mota.

Saíram: Fran Delgado (Ceuta, Espanha), Gonçalo Silva (FC Noah, Arménia), Muscat, Igor Rossi (Qadsia SC, Kuwait), Mattheus Oliveira (Khorfakkan, Emirados Árabes Unidos), Fabrício Isidoro (Al-Muharraq, Barém), Cáseres (Gil Vicente), Vítor Gonçalves (Mafra), Seruca, Zé Luís, Cristian Ponde, Rui Costa (FC Tobol, Cazaquistão) e Bruno Duarte (Estrela Vermelha, Sérvia).