O Farense foi incapaz de quebrar a série negativa – 13 rondas sem vencer – sendo anulado na receção ao Casa Pia. Na tarde desta segunda-feira, na 28.ª ronda do campeonato, os comandados de Tozé Marreco assumiram a iniciativa ofensiva, mas sem quebrar a resistência dos “Gansos”.

O único momento de celebração durou meros segundos. Quando Lucas Áfrico introduziu a bola na baliza, aos 77 minutos, a equipa de arbitragem assinalou fora de jogo a Miguel Menino.

O empate deixa o Casa Pia no 8.º lugar, com 40 pontos. Para a receção ao FC Porto (3.º), na noite de sábado (20h30), João Pereira sabe que não pode contar com o médio Rafael Brito – por acumulação de amarelos – e tem Tchamba em dúvida, uma vez que o defesa rumou ao Hospital de Faro antes do intervalo.

Quanto ao Farense, segue no 17.º e penúltimo lugar, com 18 pontos, em igualdade com o Boavista (18.º). Numa altura em que o posto de play-off está a cinco pontos, os comandados de Tozé Marreco centram atenções na visita ao Estrela da Amadora, na tarde de domingo (15h30).