Luís Filipe, antigo jogador de Sporting e Benfica, reforçou a equipa técnica do Farense, a pedido do treinador Tozé Marreco.

Luís Filipe, que terminou a carreira profissional no Olhanense em 2014, foi a grande novidade da ficha de jogo da partida desta segunda-feira, 7 de Abril, entre Farense e Casa Pia.

O antigo lateral direito tem a função de analista.

Na conferência de imprensa após o empate a zeros, Tozé Marreco explicou que pediu à direção a contratação de Luís Filipe para a «parte final» do campeonato.

«É uma pessoa que conheço há anos. Jogámos juntos [no Olhanense] e tem um perfil que eu já procurava há algum tempo. Vem para ajudar», acrescentou.

Depois de pendurar as botas, Luís Filipe radicou-se no Algarve. O antigo jogador tem a particularidade de se ter sagrado campeão nacional tanto pelo Sporting (2001/2002), como pelo Benfica (2009/2010).

Outra curiosidade é que foi de Luís Filipe o primeiro golo de sempre no Estádio José Alvalade, no jogo de inauguração, em 2003, frente ao Manchester United. A tal partida que levou Cristiano Ronaldo do Sporting... para Inglaterra.