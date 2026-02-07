O Farense regressou este sábado aos triunfos, após cinco derrotas e dois empates, ao vencer na visita ao líder Marítimo, por 1-0, com o golo da vitória a ser apontado nos descontos

Foi dois minutos já para lá dos noventa que Balla Sangaré, que entrou no decorrer da segunda parte, fugiu à marcação na sequência de um canto e finalizou em posição privilegiada para golo.

Com este triunfo, o conjunto algarvio, que estreou o técnico José Faria, o terceiro na temporada, conseguiu manter-se fora da zona de descida, um ponto acima da linha de água, numa jornada em que Penafiel e P. Ferreira também venceram.

Já o Marítimo, e apesar de somar o terceiro jogo sem vencer, depois de 11 jogos sem perder, segue na liderança isolada, com 41 pontos, mais seis do que o Académico de Viseu, que é segundo.