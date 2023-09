O médio do Farense, Mattheus Oliveira, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sporting (3-2), em jogo da sétima jornada da Liga:

«É difícil jogar com um a menos tanto tempo. É complicado, mas o Farense mostrou a força que tem dentro de casa. Lutámos até ao fim, infelizmente não conseguimos o resultado que queríamos. Cabeça erguida, é tirar as coisas boas do jogo.

[O que fica do jogo?] Lutámos contra tudo e contra todos. Os nossos jogadores correram muito, com um a menos era difícil, principalmente contra uma equipa como o Sporting. Tentámos de tudo, tentámos buscar o resultado, conseguimos o empate. A lição que tiramos hoje, independentemente de contra quem jogamos, é que damos tudo.

[Sobre os dois golos de livre] É muito treino. Treino bastante os livres, são uma característica minha. Hoje consegui marcar estes dois golos, mas trocaria os golos pela vitória. Contente pela exibição do grupo, saímos de cabeça erguida. O futebol é mesmo assim, parabéns ao Sporting.»