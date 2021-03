O golo de calcanhar de Ryan Gauld na receção do Farense ao Santa Clara (17.ª jornada) foi eleito o melhor da Liga em fevereiro.

O momento de inspiração permitiu ao criativo escocês superar a concorrência de André Horta, Lucas Piazon, João Novais (todos do Sp. Braga), de João Pedro (P. Ferreira) e Allano, do Santa Clara.

Veja o golaço de Ryan Gauld no empate no Farense com o Santa Clara: