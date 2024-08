Determinante na campanha do Farense na Liga em 2023/24, Mohamed Belloumi prepara a estreia no futebol inglês. O extremo, de 22 anos, foi oficializado como reforço do Hull City, que milita na II Liga.

Indispensável nas escolhas de José Mota, o avançado argelino acumulou 270 minutos na presente edição do campeonato, ante Sporting, Rio Ave e Moreirense.

De acordo com a imprensa local, o emblema inglês pagará 5.5 milhões de euros ao Farense, num negócio que poderá ascender aos 8.5 milhões, mediante o cumprimento de objetivos.

Contratado na época 2021/22 aos argelinos do Oran, Belloumi despontou na equipa sub-23 dos «Leões de Faro», fixando posições na equipa principal em 2023/24.

Para a nostalgia dos adeptos do emblema algarvio ficam os sete golos e as quatro assistências, e muito «perfume», em 33 partidas no campeonato.

O Sporting Clube Farense expressa um enorme agradecimento ao Mohamed Belloumi por toda a dedicação e trabalho, desde da sua chegada a Faro em 2021.



Desejamos que este seu novo voo no @HullCity seja repleto de muitas alegrias!🙏



Obrigado Belloumi 🖤🤍 pic.twitter.com/lSzObWicX2 — SC Farense (@SCFarense_) August 30, 2024

Na procura da primeira vitória na II Liga, o Hull City acumula três empates. Na tarde deste sábado (15h), os «Tigres» visitarão o Leeds.

Quanto ao Farense, a turma de José Mota visitará o Nacional na tarde de domingo (15h30). Os algarvios encaixaram três derrotas em três jornadas.