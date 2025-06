Rúben Fernandes está oficialmente de regresso ao futebol algarvio, desta feita para representar o Farense. O anúncio foi feito pelos leões, ao princípio da tarde desta quarta-feira. O vínculo é válido por uma temporada.

«É com enorme orgulho que dou este passo. Sei a história e a paixão que este clube carrega, venho com toda a ambição para a equipa alcançar os objetivos. Estou ansioso por vestir esta camisola e sentir o apoio dos adeptos», disse aos meios do clube.

Natural de Portimão, o defesa central, de 39 anos, fez formação no Portimonense, num vínculo que durou entre 1997 e 2013 – e que contou com dois empréstimos ao Varzim, entre 2007 e 2009.

Seguiram-se épocas por Estoril, Sint-Truiden e Gil Vicente (2019 a 2025). Pelo meio, Rúben Fernandes regressou ao Portimonense, entre 2017 e 2019.

O Farense vai disputar a II Liga e já anunciou a contratação do treinador Silas, além da renovação com Marco Matias e André Candeias.