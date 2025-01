Geovanny Almeida pode estar na porta de saída do Farense.

O médio de 20 anos quer jogar mais minutos e o clube algarvio está disposto a cedê-lo por empréstimo nesta janela de mercado.

Formado no Benfica e no Belenenses, Geovanny tem alternado nesta temporada entre a equipa sénior e a de sub-23, mas quer ser utilizado com mais regularidade ao mais alto nível.

O médio já participou em seis jogos do atual campeonato, tendo sido, inclusivamente, titular diante do Sporting e suplente utilizado frente ao Benfica, mas perdeu espaço nas opções com a saída de José Mota e a chegada de Tozé Marreco ao comando técnico dos algarvios.

Neste cenário, o Farense quer dar minutos a um jogador que vê com futuro, por isso vê o empréstimo como melhor solução imediata.