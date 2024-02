A FIGURA: Madson

Foi o herói do jogo. Antes do golo, em que soube ser matreiro e desmarcar-se nas costas dos centrais do Farense, já tinha ameaçado com um pontapé acrobático. Aos 29 minutos, Madson marcou o único golo da partida e deu mais três pontos a um confortável Moreirense. Além do tento apontado, esteve sempre em evidência, principalmente na primeira parte.

O MOMENTO: De recarga, vieram os três pontos (29m)

O Moreirense estava melhor e o golo, que surgiu ao minuto 29, já se adivinhava. Após um lançamento, a bola sobrou para Camacho que assistiu Madson. O primeiro remate ainda foi defendido por Ricardo Velho, mas, na recarga, o extremo brasileiro da equipa de Moreira de Cónegos não falhou.

OUTROS DESTAQUES:

Mattheus Oliveira:

Se no melhor pano cai a nódoa, hoje Mattheus Oliveira personificou o ditado popular… É um dos melhores jogadores do Farense, mas foi imprudente, ao minuto 34, naquela entrada sobre Fabiano. Foi expulso – e bem expulso – fazendo com que o Farense jogasse grande parte do jogo reduzido a 10 jogadores. Além disso, vai falhar o jogo da próxima jornada em Alvalade, frente ao Sporting.

Kewin Silva:

Foi um mero espectador durante toda a partida. O guarda-redes do Moreirense não fez uma defesa digna desse nome ao longo dos 90 minutos, o que espelha na perfeição o que foi o jogo entre o Farense e a equipa de Moreira de Cónegos.

Fabrício Isidoro:

Terá sido um dos mais inconformados do lado do Farense. Voltou a ser titular, no lugar de Cláudio Falcão. Foi pelos pés do capitão dos algarvios que passou grande parte do jogo do Farense.