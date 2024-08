A FIGURA: Alanzinho

Já o conhecíamos das últimas temporadas e Alanzinho começou mais uma época com uma excelente exibição em Faro. O brasileiro não marcou, mas assistiu Maracás no primeiro golo do Moreirense e ainda rematou à barra, num livre muito bem batido já na segunda parte. Não jogou os 90 minutos (saiu aos 68), mas deixou bem vincada a sua marca na partida.

O MOMENTO: Asué aproveita a desatenção e dá a vitória ao Moreirense (79m)

O jogo parecia estar de feição para o Farense fazer a reviravolta. Com mais um jogador e com o empate feito há poucos minutos, os algarvios tinham tudo para ganhar, mas uma desatenção da defesa permitiu o golo a Asué. Os jogadores dos algarvios pensaram que o avançado estava fora de jogo, não se fizeram ao lance… e a bola acabou no fundo das redes. De forma legal.

OUTROS DESTAQUES:

Madson:

Foi um dos elementos mais esclarecidos do Moreirense, a par de Alanzinho e Esué. Grande parte do jogo da equipa de César Peixoto passou pelos pés de Madson que promete mais uma boa época em Moreira de Cónegos.

Maracás:

Apontou o primeiro golo oficial do Moreirense esta temporada. Soube esquivar-se bem aos defesas do Farense para saltar, sem oposição, e cabecear para o fundo das redes de Ricardo Velho. Além do golo, esteve sempre muito sólido a defender, não permitindo nenhuma chance a Dario Poveda, o ponta de lançar titular dos algarvios.

Rivaldo:

Boa estreia deste defesa direito que o Farense foi contratar ao Coruchense em 2021/2022 e, que além da equipa sub-23, rondou, no ano passado, no Oliveira do Hospital. Foi dos pés dele que saiu a assistência para o golo de Bermejo que, na altura, deu o empate aos algarvios. Com Pastor suspenso, Rivaldo soube aproveitar a oportunidade e, talvez, ganhar um lugar no plantel principal dos algarvios.