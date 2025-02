O Nacional conseguiu o que ainda não tinha conseguido este ano: vencer fora. E isso diz muito do estado atual de um Farense que, jornada após jornada, vai perdendo fulgor na luta pela manutenção.

A jogar em casa, os algarvios estavam quase obrigados a ganhar perante um adversário direto, mas sucumbiram: culpa do bis de José Gomes (um defesa esquerdo). E da muita desinspiração do Farense ao longo de todo o jogo.

Rony Lopes foi a grande novidade do lado da equipa de Faro. O internacional português, contratado no mercado de Inverno, entrou direto para a titularidade, num 11 que contou também com outro dado relevante.

Apesar de ter Rivaldo no banco, Tozé Marreco apostou em Elves Baldé para o lado direito da defesa. O jogador ficaria, de resto, ligado ao principal lance de toda a primeira parte. Mas já lá vamos.

Os primeiros 45 minutos, tal como tem vindo a ser comum no São Luís, foram pobres. Com pouco espetáculo.

O Farense, a precisar urgentemente de ganhar, não arriscava em demasiado perante um Nacional que, acima de tudo, se preocupava em defender. E ia espreitando o ataque.

De tal forma que não houve uma verdadeira oportunidade de golo para nenhum dos lados. Apenas momentos de relativo perigo, como o livre batido por Rony Lopes, aos 45+3m, ou o remate de Dudu Teodoro, minutos antes.

Para a história, em toda a primeira parte, ficou apenas o lance do minuto 41. Após uma disputa de bola junto à bandeirola de canto, e já fora do terreno do jogo, Elves Baldé foi imprudente, atingiu Zé Vitor e foi expulso por Luís Godinho.

A segunda parte foi diferente. Logo no início, o Nacional chegou ao golo, fruto de uma boa jogada de combinação entre Dudu Teodora e José Gomes, culminada com o golo deste último.

Apesar de estar em desvantagem – no resultado e no número de jogadores em campo – o Farense até ganhou alento pouco depois: aos 49m, Fuki Yamada foi expulso e ambas as equipas passaram a jogar com 10.

Tozé Marreco arriscou, estreou Yusupha, lançou Rui Costa, mas, numa tarde para esquecer, seria o Nacional a dilatar a vantagem, com novo golo de José Gomes que sentenciou o encontro.

No Algarve, dançou-se o bailinho da Madeira.

A FIGURA: José Gomes

José Gomes tem 28 anos e praticamente 11 de jogador profissional. Jogou no Braga, no Penafiel, no Chaves e está no Nacional desde 2021. Ao longo de todo esse percurso, até antes do início do jogo frente ao Farense, tinha marcado seis golos... só hoje apontou dois. José Gomes foi, sem dúvida, a figura do encontro, marcando os golos que fizeram com que o Nacional tivesse ganho hoje em Faro.

O MOMENTO: Bis de José Gomes mata ambições algarvias (57m)

É certo que o Nacional já estava na frente no marcador, mas a expulsão de Fuki Yamada, pouco depois do golo insular, deu alento ao Farense. As esperanças algarvias morreram completamente ao minuto 57, quando José Gomes bisou na partida.

POSITIVO: Yusupha Njie

Já o conhecíamos dos tempos do Boavista. Yusupha só entrou durante a segunda parte, mas jogou o bastante para ter sido, sem dúvida, o melhor jogador do Farense em campo. Numa tarde de muita desinspiração, Yusupha foi um leve oásis de esperança para os algarvios. Até para o que falta da época.