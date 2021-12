O Vilafranquense recebeu e venceu este domingo o FC Porto B, por 2-1, somando a sua primeira vitória caseira e a terceira na II Liga, no Estádio Municipal de Rio Maior, em duelo da 14.ª jornada.

Um bis de Wagner, aos 26 e 34 minutos, deu vantagem de 2-0 ao Vilafranquense, que ficou reduzido a dez já na segunda parte, ao minuto 71, devido à expulsão de Nené.

Já em tempo de compensação, Peglow fez o 2-1 final de grande penalidade, aos 90+3’, num golo insuficiente para os dragões evitarem a derrota.

Com este triunfo, o Vilafranquense confirma a boa fase na II Liga, levando cinco jogos seguidos sempre a pontuar (duas vitórias e três empates). Tem 15 pontos e está agora no 14.º lugar, tendo ultrapassado o Farense, que também jogou esta manhã e empatou a duas bolas na receção ao Nacional. O FC Porto B mantém os 18 pontos, mas tem o oitavo lugar em risco.

Em Faro, no Estádio de São Luís, Pedro Henrique deu vantagem ao Farense (21m) e Elves Baldé ampliou a diferença na segunda parte (55m), mas o Nacional ainda empatou, com golos de Róchez (57m) e Dudu (89m). Os algarvios chegam aos 14 pontos, mas caem para a 15.ª posição. O Nacional chega aos 20 pontos e é, para já, sétimo classificado de forma isolada, mas pode ser igualado por Chaves, Trofense e Académico de Viseu, equipas com 17 pontos e todas com menos um jogo.

Ainda há um Académica-Chaves e um Varzim-Trofense este domingo.