O Rio Ave recebeu e venceu o Farense, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, realizado em Vila do Conde, na tarde deste domingo.

Pedro Mendes, logo aos quatro minutos, colocou os nortenhos em vantagem e, apesar de o Farense ainda ter chegado ao empate, por Fabrício Isidoro, aos 29 minutos, Yakubu Aziz recuperou a vantagem do Rio Ave, logo a seguir, ao minuto 31, para o 2-1 que não mais se alterou.

Com este resultado, a equipa de Vila do Conde, mesmo com dois jogos a menos, passa a somar 33 pontos e afirma-se no quarto lugar, a três pontos dos lugares de subida de divisão. Foi a terceira vitória seguida da equipa comandada por Luís Freire.

Já o Farense, que somou a terceira derrota consecutiva, marca passo na fuga à cauda da tabela classificativa, mantendo-se no 16.º e antepenúltimo posto, com 14 pontos.

Já na manhã deste domingo, o Feirense bateu o Mafra e, ao início da tarde, o Casa Pia venceu o FC Porto B. São precisamente estas duas equipas que estão logo acima do Rio Ave, ambas com 36 pontos, no segundo e terceiro lugares, respetivamente. O Benfica B é líder e ainda joga ante o Penafiel, à hora desta notícia, sendo que os encarnados partiram com 36 pontos para este jogo.