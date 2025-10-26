Farense e Penafiel empataram sem golos na oitava ronda da II Liga. No São Luís, o domínio dos algarvios não se traduziu em triunfo. Em cima do derradeiro apito, para lá do minuto 90, o avançado Suker – entrado no Penafiel aos 64 minutos – viu o cartão vermelho direto, depois de atingir a cabeça de um adversário com a sola da chuteira.

Assim, o Farense ocupa o nono lugar com 11 pontos – igualado com Felgueiras, Feirense e Portimonense – apontando à receção ao Benfica B (17.º), no próximo domingo (2 de novembro, 15h30).

Por sua vez, o Penafiel é 13.º, com nove pontos – igualado com Lus. Lourosa e Ac. Viseu – seguindo-se a visita ao Vizela (2.º), também a 2 de novembro (11h).