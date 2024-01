A FIGURA: Carlinhos

A preponderância de Carlinhos no Portimonense não é de hoje. O que o médio brasileiro dos alvinegros voltou a mostrar esta noite só veio evidenciar, mais uma vez, que há uma equipa com Carlinhos – e outra sem. Perante Ricardo Velho, teve sangue frio no penálti. Não tremeu e deu os três pontos ao Portimonense no dérbi. Além disso, foi sempre dos mais esclarecidos do lado dos comandados de Paulo Sérgio.

O MOMENTO: Protesto da PSP nas bancadas (minutos 25 e 50)

O aviso tinha sido deixado a meio da tarde pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia: centenas de agentes da PSP iam estar nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão numa ação de protesto contra as condições laborais. Aos minutos 25 e 50, os polícias fizeram-se ouvir, cantando o Hino. No final, o estádio aplaudiu.

OUTROS DESTAQUES:

Alemão:

Foi ele quem conquistou o penálti que acabaria por dar a vitória ao Portimonense. Um dos segredos do triunfo foi também a solidez defensiva evidenciada pelos alvinegros e e Alemão foi um dos esteios dessa boa exibição. O Farense, de resto, ao longo de todo o jogo, nunca criou real perigo.

Mattheus Oliveira:

Tentou, lutou, mas ter um bom pé esquerdo não chega para tudo. Na primeira parte, durante a melhor fase do Farense, foi ele quem comandou as tropas. Ainda assim, esteve longe do nível que já mostrou noutros jogos. Durante a semana, falou-se do interesse da Sampdoria no médio… e hoje havia um olheiro da equipa italiana em Portimão. Coincidências?