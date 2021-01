Declarações de Sérgio Vieira, treinador do Farense, na conferência de imprensa de rescaldo após a derrota frente ao Portimonense, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Este jogo trouxe mais do mesmo, desde o início do campeonato, que são as nossas limitações e falhas no setor defensivo, mas principalmente em termos jogadores disponíveis. Tentámos adaptar e estivemos bem, simplesmente num pequeno erro da nossa postura sofremos o primeiro golo e depois numa falha individual no ataque acabámos por sofrer o segundo. A imagem deste jogo assemelha-se ao que tem sido a imagem nestes primeiros doze jogos, que são os problemas que temos tido no setor defensivo.»

[Na segunda parte, ao correr riscos para procurar ganhar, pode ter descurado o setor defensivo?] «Corremos os riscos que tínhamos que correr, mas o problema é a estabilidade no nosso setor defensivo. Tem sido assim desde a primeira jornada e temos a tentar encontrar soluções, como a chegada do André Pinto.»

[Perder no dérbi abala a confiança?] «Abala sempre, é um dérbi e sabemos que tínhamos capacidade para ganhar. São marcas momentâneas de um dia, ou noite para digerir a derrota e pensar no próximo jogo porque sabemos que com um ou duas vitórias ficamos mais confortáveis na tabela.»