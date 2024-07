O particular entre Farense e Al-Ittihad terminou ao cabo de 87 minutos, após confrontos iniciados no relvado e que se estenderam às bancadas.

Com o marcador em 3-1 a favor dos «Leões de Faro», um desentendimento entre Belloumi e Fallath, aos 82 minutos, originou a confusão no relvado. Entre socos e puxões de equipas técnicas e «staff», um jogador dos sauditas arremessou uma cadeira, quando a confusão havia progredido para trás do banco do Al-Ittihad.

Por isso, o árbitro decidiu terminar a partida. Antes, expulsou Tomané, avançado do Farense, e Alshmrani, do lado dos sauditas.

Em comunicado lançado já na noite desta quarta-feira, o Al-Ittihad informou que todos os membros da equipa saudita encontravam-se bem e que Domingos Soares de Oliveira, ex-administrador da SAD do Benfica e atual CEO do Al-Ittihad, pediu que o incidente fosse analisado.

No jogo de apresentação dos algarvios aos sócios, a equipa da Arábia Saudita, que contou com o português Jota no «onze», adiantou-se por Benzema, aos 12 minutos.

Na segunda parte, os reforços Darío Poveda, aos 49m – de grande penalidade – Tomané, aos 57m, e o capitão Marco Matias, aos 81m, aplicaram a reviravolta.

O Farense apresentou-se com Ricardo Velho, Rivaldo Morais, Marco Moreno, Lucas Áfrico, Talys, Ângelo Neto, Filipe Soares, Geovanny, Belloumi, Álex e Darío Poveda.

José Mota também deu minutos a Kauan Firmino, Artur Jorge, Elves Baldé, Tomané, Velásquez, Pastor, Talocha, Seruca e Marco Matias.

Com quatro triunfos, um empate e duas derrotas na pré-época, o Farense voltará a jogar na sexta-feira, ante o Portimonense, às 20h, no Estádio Municipal de Portimão.

Depois, a estreia na nova edição da Liga, na tarde de 11 de agosto (18h), em casa, ante o Moreirense.