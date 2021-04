Declarações do treinador do Farense, Jorge Costa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, sobre a Superliga europeia e o estado competitivo atual da I Liga portuguesa, à qual voltou como técnico esta época:

[Superliga:] «Hoje estive mais focado no jogo, mas ouvi opiniões de FC Porto e Sporting e partilho. Acho que não faz sentido nenhum. Devemos respeitar as instituições e ter um bocadinho mais de calma, acho que é quase ridículo.»

[Competitividade da Liga portuguesa atualmente:] «Não é uma surpresa. Acho que cada vez mais há um equilíbrio, mesmo que a tabela no final não demonstre. Acho que cada vez mais os grandes tem dificuldades com as restantes equipas, o que é sinal, na minha opinião, de bom scouting, de boas equipas técnicas, de uma mentalidade, feliz e finalmente, diferente daquela que era usual. Hoje vê-se FC porto, Sporting e Benfica terem dificuldades, quer em casa, quer fora, com as equipas chamadas mais pequenas, o que torna este campeonato melhor e mais competitivo.»