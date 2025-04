Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, na conferência de imprensa após a derrota por 0-1 frente ao Boavista, na 30ª jornada da I Liga, disputada esta sexta-feira, 18 de Abril, no Estádio São Luís, em Faro.

[Mais um jogo em que o Farense desperdiça uma oportunidade em casa…]

A frustração é enorme. Mais uma vez, temos, aos cinco minutos de jogo, uma bola na pequena área para marcar e não marcamos.

Não sabíamos bem o que íamos encontrar do outro lado. Entrámos bem na segunda parte, a querer chegar à baliza, temos mais quatro ou cinco remates, uma bola no poste, outra que andam ali próximas da linha e não conseguimos fazer. Nem sempre a jogar bem, com muito coração, mas é inexplicável. Nestes jogos com adversários diretos é absolutamente frustrante não conseguir fazer golo por tudo o que fazemos e sermos ainda penalizados com as aproximações do adversário à nossa baliza.

[A distância para os oponentes ainda dá margem para sonhar?]

Quando não ganhamos os nossos jogos… Para mim é sempre difícil estar a olhar para o que os outros estão a fazer. Temos de fazer primeiro os nossos pontos e é inexplicável que não consigamos, nestes jogos em casa, fazer golos. O campeonato que estamos a fazer fora de casa, com resultados minimamente condizentes em casa, estávamos noutra situação.

Não encontro uma explicação lógica: nem sempre a jogámos bem porque o peso também se nota em algumas decisões, mas fizemos mais do que o suficiente para chegarmos ao golo nestes últimos jogos em casa. É surreal não haver pelo menos um golo.