Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa, após a derrota por 1-2 frente ao Rio Ave, este sábado, 25 de Janeiro, no Estádio São Luís, em Faro.

[Foi uma derrota com sabor amargo?]

Sim. Criámos oportunidades e não marcámos. Criámos sempre oportunidades primeiro e não fomos competentes para marcar. O adversário, em dois remates enquadrados, faz dois golos. O resumo do jogo passa muito pela eficácia.

Não criámos, em nenhum jogo nesta época, tantas oportunidades de golo claras. Eu não tinha muita coisa para apontar ao intervalo. Mas, nos erros que cometemos, fomos fortemente penalizados. Mérito do adversário.

[Este foi um passo atrás na recuperação do Farense?]

Claramente. Acabei de o dizer aos jogadores. Foi uma machadada enorme na recuperação. Nós não temos margem de erro: a questão é essa. Nas primeiras seis jornadas, não pontuámos e, a partir daí, estamos sem margem de erro nenhuma.

Qualquer ponto que se perca desta forma, é uma machadada enorme para o clube e a realidade é essa. Falta ainda muito jogo, mas sabemos que a nossa margem de erro é muito reduzida ou nula.

[Em relação a saídas no mercado de Inverno, confirma o empréstimo de Lucas Canizares ao Feirense? E, no que toca a entradas, que posição gostaria de ver reforçadas?]

O mercado, as pessoas que trabalham comigo, sabem as sugestões que fiz. E é inegável que é necessário. Mas a realidade é que o mercado está muito difícil. Então com equipas que não têm grande poderio…Torna-se muito difícil contratar. Estamos de volta disso, atentos, dentro da nossa realidade, para fazer ajustes que são efetivamente necessários. Agora, vamos ver o que acontece.

Em relação ao Lucas, o clube é que tem de anunciar.