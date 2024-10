Declarações de Tozé Marreco, treinador do Farense, em conferência de imprensa após a vitória frente ao Estoril (1-0), em jogo disputado este domingo, 6 de Outubro, em Faro.

[Como vê a convocatória de Ricardo Velho?]

Absolutamente justíssima. Para mim, com todo o respeito pelo Diogo Costa, é o melhor guarda-redes em Portugal. E vai prová-lo. Eu disse-lhe, quando cheguei, que vai ter menos defesas para fazer, mas vai ser igualmente decisivo.

A carreira do Velho é muito interessante porque é de dedicação, de trabalho, nunca foi uma promessa enorme.

E, portanto, sei que vai chegar a outros voos e bem merecidos. Esta época precisamos dele bem focado, absolutamente exemplar no trabalho como tem sido. Tem tudo para ombrear com o Diogo Costa nas escolhas do selecionador.