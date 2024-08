O Farense confirmou, este domingo, 11 de Agosto, que os jogos frente a Sporting, Benfica e FC Porto vão ser disputados no Estádio Algarve e não no Estádio São Luís.

Durante a primeira parte da partida frente ao Moreirense, que os algarvios perderam por 1-2, foram distribuídos panfletos, na bancada dos sócios, onde estava essa confirmação.

«Como é do vosso conhecimento, a nossa casa nos jogos com FC Porto, Benfica e Sporting será o Estádio Algarve, realizando-se já o primeiro jogo no dia 23 de Agosto, às 20h15: Farense vs Sporting», lê-se no panfleto.

O Farense informa também que os sócios com lugar cativo irão alocar-se no setor S5 com entrada exclusiva pela porta e que os setores dos lugares cativos e tribunas não irão ser identificados.

Esta possibilidade de o Farense disputar os jogos com os grandes no Estádio Algarve, que tem uma lotação de cerca de 20 mil pessoas superior às 7 mil do Estádio São Luís, já tinha sido levantada por João Rodrigues, presidente dos algarvios.

Em causa, está o maior encaixe financeiro com a receita da bilheteira.

Depois da receção ao Sporting, que já tem data marcada para 23 de Agosto, os jogos com Benfica e FC Porto serão apenas na 22ª (Fevereiro) e 27ª jornadas (Março/Abril).