O Farense deu um passo importante na fuga à despromoção neste sábado, ao vencer na receção ao Sporting B (2-1) na 29.ª jornada da II Liga. Numa primeira parte escassa em remates (2-0), os algarvios marcaram nos dois remates desferidos. O marcador foi inaugurado pelo avançado Leonardo Oliveira ao sétimo minuto. Na estreia pela equipa principal, o sueco de 21 anos – nascido no Porto – atirou a contar.

Depois de assistir Leonardo Oliveira, Derick Poloni capitalizou um penálti aos 45+1m.

Entre trocas e golos anulados – um para cada lado – o Sporting B dominou a etapa complementar, mas apenas foi capaz de reduzir aos 72 minutos. O médio Eduardo Felicíssimo rematou de fora da área e beneficiou do desvio nas costas do médio Samuel Justo.

Assim, o Farense retoma o caminho das vitórias e sobe ao 15.º lugar, com 32 pontos, em igualdade com o Paços de Ferreira (16.º). Segue-se a visita ao Vizela (5.º), a 19 de abril. Por sua vez, o Sporting B encaixou a segunda derrota consecutiva e continua no sétimo lugar com 41 pontos, antes da receção ao Felgueiras (14.º), a 20 de abril.