Declarações de José Mota, treinador do Farense, aos jornalistas, após a derrota por 0-5 frente ao Sporting, em jogo da 3ª jornada, esta sexta-feira, 23 de Agosto, no Estádio Algarve.

[Falou-se muito da questão do jogo no Estádio Algarve… O jogo ter sido num grande palco teve impacto?]

Eu não entro nessas questões. Eu já venci em Alvalade, na Luz, no Dragão… e são grandes palcos.

Aqui, é uma questão de mentalidade. Estava um ambiente fantástico e era um fator de motivação tanto para os jogadores do Farense como para os do Sporting. Não ponho as coisas nesses termos.