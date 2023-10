José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa, após derrota por 3-2 frente ao Vilaverdense:

«Temos de perceber que defrontar uma equipa da II Liga e sabemos o que isso é muito difícil. Eles tinham o fator de motivação de jogar em casa e de ter um treinador novo, mas isso não é desculpa. Eu assumo a derrota. Sei que não fomos inferiores do que o adversário, muito pelo contrário. Fomos melhores em tudo, menos na finalização. Quando não se aproveita estas oportunidades e acabamos por sofrer. Foi isso que aconteceu.

É um resultado injusto, mas que ajuda a perceber o que é a Taça de Portugal. O futebol é isto: o Vilaverdense teve três oportunidades e marcou e nós tivemos sete ou oito e não marcamos. O jogo estava difícil e o Vilaverdense a tentar fazer pela vida. Estávamos a ter mais tudo, só não acertamos na finalização e é um fator importantíssimo. O Vilaverdense foi mais eficaz, mas não deixamos de ser uma equipa com alma e com atitude.

Defrontamos uma equipa profissional. No ano passado estávamos na II Liga e a diferença não é assim tão grande. O Vilaverdense acabou por ter a sorte do jogo. Podíamos ter sido mais tranquilos com bola. Era um jogo em que tínhamos de fazer tudo para que as coisas fossem diferentes e a segunda parte foi isto, foram três vezes à baliza e marcaram três vezes. É um jogo a eliminar e tínhamos de fazer tudo para evitar isso. Tentamos chegar ao empate e tivemos várias situações e depois há uma série de erros que proporcionar o segundo e o terceiro. Esta é uma derrota que eu assumo, muitos dos nossos erros foi por minha responsabilidade».