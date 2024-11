Por Simão Duarte

Declarações de Tozé Marreco, técnico do Farense, na sala de imprensa, após a vitória (1-2) frente ao FC Arouca:

«Acho que a primeira parte foi muito boa da nossa parte, em que o Arouca, sem fazer um remate à nossa baliza, consegue chegar ao empate, de forma injusta relativamente àquilo que se estava a passar em campo. Estávamos muito fortes, muito bem, quer com bola, quer na reação à perda, sem deixar criar. Uma primeira parte muito boa em que, justamente, fomos em vantagem, controlamos toda essa primeira parte. Na segunda parte, o Arouca entra com mais bola, como é normal, à procura do golo do empate. Mas, durante 25/30 minutos, podíamos ter matado o jogo em transição. Não o fizemos, fomo-nos pôr a jeito para depois, num momento final, o Arouca poder chegar ao empate, numa altura em que baixamos e em que o Jaime, principalmente, não nos conseguiu dar a profundidade que precisávamos para depois conseguir matar o jogo. Divido a segunda parte em dois momentos: esse primeiro, em que temos várias situações para sair e matar o jogo. Um segundo momento, na parte final, em que o Arouca carrega com muita gente, mas parece-me que, computo geral, a vitória se ajusta bem.»

[Crescimento da equipa e indícios positivos de que a equipa poderá sair do último posto na Liga] «Os indicadores que temos tido são muito bons. Temos pontuado, passamos duas eliminatórias da Taça. Agora, continuamos em último (Liga) e ainda mais importante que esta vitória, será o jogo de sexta-feira (Farense x Estrela da Amadora) e nós sabemos disso, São todos os indicadores de uma equipa que controlou muito bem o jogo, grande parte do jogo, que soube o que tinha de fazer. Uma atitude muito boa, forte, aguerrida, com uma agressividade boa. Os indicadores são muito bons, agora é continuar a pontuar. Tenho a convicção absoluta de que vamos sair do último posto. Tem de ser com esta organização e acima de tudo com esta alma. Temos de saber sofrer em alguns momentos, como soubemos, mas acima de tudo esta organização, capacidade que hoje, como já tínhamos demonstrado no jogo anterior, para criar situações de golo. É sinal que a equipa está a crescer. Agora é continuar, não tirar o pé do acelerador, pois há muita coisa ainda por a fazer. Os jogadores têm de estar contente, agora, a partir de segunda feira de manhã, focar no principal.»

[Impacto do Elves Baldé na partida] «Se reparar no histórico do Elves, não me lembro quando é que ele fez três jogos a titular consecutivos. Está a conseguir, a ganhar novamente ritmo, a ser importante, fez um golo novamente. Se ele me der estes 60 minutos a este nível, eu fico contente, quem entrar, tem de dar outra resposta. Não foi por tirarmos o Elves que baixamos demasiado, até porque podíamos aproveitar esse baixar para atacar rápido, porque temos características para isso, deixar o adversário subir um bocadinho e atacar rápido. E tivemos, lembro-me de duas situações do Jaime e do Bermejo em que temos que definir melhor e, pelo menos, finalizar a jogada.»