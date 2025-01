Declarações de Ricardo Velho, guarda-redes do Farense, após a derrota com o Benfica para a Taça de Portugal, nesta terça-feira:

[Análise ao jogo]

«Uma bela primeira parte com a equipa bem organizada. A equipa fez o que estava combinado, houve poucas oportunidades de golo do Benfica. Depois acabámos por sofrer e sentir isso. É pensar no que aí vem e batalhar por melhores resultados.»

[Impacto da derrota]

«Não. Nós queremos sempre ganhar os jogos mas sabíamos que tínhamos uma bela equipa pela frente. Com muita qualidade. Fizemos o que achámos melhor no momento, agora é corrigir o que não foi tão bom. É ver o que fizemos bem porque também fizemos bem coisas.»

[Voz de comando]

«O meu trabalho é puxar pela malta. O meu e dos onze que jogam e os nove do banco. Só em equipa vamos conquistar os objetivos.»

[Benfica]

«Não posso dizer nada porque o meu foco é no Farense. Isso não é comigo. Ajudar a conquistar os objetivos.»