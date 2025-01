*Nuno Martins Neves

Tozé Marreco, treinador do Farense, após o empate 0-0 diante do Santa Clara, no Estádio de São Miguel, para a 17.ª jornada da Liga:

[Um ponto conquistado com suor]

«Boa primeira parte da nossa parte, controlamos muito bem o jogo, contra uma equipa muito forte e que ocupa meritoriamente o lugar que ocupa. Com o jogo absolutamente controlado, surge a expulsão do Moreno, que leva o jogo para outra dimensão. Capacidade de sacríficio, espírito de entreajuda que nos está a ajudar a salvar e nos vai salvar de certeza. E quando não bloqueamos os caminhhos, temos o melhor guarda-redes português a ajudar-nos.»

[Com menos um, abdicaram de tentar chegar à baliza contrária]



«Quem tem fome, tem de procurar comida, não há outra hipótese. Nós precisamos de pontos, um ou três. Com inferioridade numérica, tivemos de nos agarrar e sermos absolutamente práticos. Eu não sou utópico, sou bastante realista. Qualquer ponto neste momento é decisivio, agarramo-nos ao ponto e fizemos por isso com mérito, porque nada cai do céu.»

[Série de bons resultados]



«É prova que está a crescer: tínhamos zero pontos À sexta jornada, agora temos 13. Se o campeonato tivesse começado à sexta jornada, estávamos bem classifcados, com toda a certeza. Estamos bem organizados, somos competentes, mas tínhamos um défice muito grande de pontos, que estamos a recuperar. Não se vai resolver na próxima nem na jornada seguinte, mas vai ser uma luta constante.»